На признание аварийным дома с обрушенным потолком на омской Московке ушел месяц

Напомним, что в одной из квартир барака на Деповской 15 июля обрушился потолок. Три из девяти квартир в нем находятся в собственности муниципалитета. В помещении, где рухнула часть потолка, живет семья из трех человек. Никто из них не пострадал. После происшествия проверку начала прокуратура Ленинского округа.