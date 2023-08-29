На признание аварийным дома с обрушенным потолком на омской Московке ушел месяц

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Ленинском округе Омска признали аварийным одноэтажный дом по адресу Деповская, 13. Согласно постановлению мэра города Сергея Шелеста от 25 августа 2023 года, расселить жильцов и снести дом должны до 31 декабря 2030 года.
Основанием для признания дома на 9 квартир аварийным стало заключение городской межведомственной комиссии для оценки жилых помещений. Контролировать исполнение постановления обязали заместителя мэра Омска, директора депстроя Михаила Веселева.
Напомним, что в одной из квартир барака на Деповской 15 июля обрушился потолок. Три из девяти квартир в нем находятся в собственности муниципалитета. В помещении, где рухнула часть потолка, живет семья из трех человек. Никто из них не пострадал. После происшествия проверку начала прокуратура Ленинского округа.
Это, кстати, не единственный дом по улице Деповская, признанный аварийным. Аналогичным статусом обладают также дома №1 и №5, построенные в 1959 году.