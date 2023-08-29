Молодой омич стал агентом спецслужб Украины и попытался устроить диверсию

По предварительной информации, он получил задание уничтожить объекты критической инфраструктуры и заняться разведкой в окружении военных частей МО РФ. Омич общался со своим «куратором» из Украины через мессенджер. По словам задержанного, он намеревался остановить поставку техники из восточной части России на территорию СВО.