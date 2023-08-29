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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:56

иллюстрация

Молодой омич стал агентом спецслужб Украины и попытался устроить диверсию

29 августа 2023, 07:41
Фото: Город55
иллюстрация
По информации оперативников, он хотел поджечь релейный шкаф на железной дороге.

В Омской области задержали 21-летнего парня, которого обвиняют в умышленном поджоге релейного шкафа, расположенного на перегоне железнодорожных путей. Сотрудники региональных УМВД и УФСБ остановили его. Как выяснилось, молодой человек стал агентом спецслужб Украины.

По предварительной информации, он получил задание уничтожить объекты критической инфраструктуры и заняться разведкой в окружении военных частей МО РФ. Омич общался со своим «куратором» из Украины через мессенджер. По словам задержанного, он намеревался остановить поставку техники из восточной части России на территорию СВО.

Видео: УФСБ РФ по Омской области

Парень стал фигурантом уголовного дела по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, ему вменяются статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и 281 УК РФ «Диверсия».

Как ранее стало известно Городу55, парень проживал в Советском округе. Оперативники нашли переписку в компьютере и смартфоне, где ему было предложено вступить в организацию «Легион „Свобода России“*. В данный момент он находится в СИЗО.

*деятельность организации признана судом на территории РФ террористической

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