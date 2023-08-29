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Конфликт на бульваре Рябикова в Иркутске: ранены участники ссоры

29 августа 2023, 10:46
На бульваре Рябикова в Иркутске произошел конфликт, в ходе которого один из участников вооружился ножом и ранил других людей. Подробности этого случая были предоставлены пресс-службой региональной прокуратуры.

Инцидент произошел весной прошлого года на территории микрорайона Синюшина Гора. Вечером местный житель гулял с партнером и их собакой, когда они встретили двух других жителей этого района. В скором времени возникла ссора между парой и соперниками, пишет ФедералПресс.

Конфликт разгорелся, и владелец собаки решил вернуться домой за ножом. Вернувшись, он атаковал одного из своих противников дважды, что привело к его смерти на месте. Также он несколько раз ударил своим оружием второго оппонента, но тот выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Убийца отказался признать свою вину и не проявил раскаяния, поэтому суд признал его невиновным и неснисходительным. Недавно ему было вынесено решение, отправляющее его на 13 лет в колонию строгого режима.

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