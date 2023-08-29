Конфликт на бульваре Рябикова в Иркутске: ранены участники ссоры

Конфликт разгорелся, и владелец собаки решил вернуться домой за ножом. Вернувшись, он атаковал одного из своих противников дважды, что привело к его смерти на месте. Также он несколько раз ударил своим оружием второго оппонента, но тот выжил благодаря своевременной медицинской помощи.