Конфликт на бульваре Рябикова в Иркутске: ранены участники ссоры

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Инцидент произошел весной прошлого года на территории микрорайона Синюшина Гора. Вечером местный житель гулял с партнером и их собакой, когда они встретили двух других жителей этого района. В скором времени возникла ссора между парой и соперниками, пишет ФедералПресс.
Конфликт разгорелся, и владелец собаки решил вернуться домой за ножом. Вернувшись, он атаковал одного из своих противников дважды, что привело к его смерти на месте. Также он несколько раз ударил своим оружием второго оппонента, но тот выжил благодаря своевременной медицинской помощи.
Убийца отказался признать свою вину и не проявил раскаяния, поэтому суд признал его невиновным и неснисходительным. Недавно ему было вынесено решение, отправляющее его на 13 лет в колонию строгого режима.