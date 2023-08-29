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Индийский аппарат нашел на Луне полезные ископаемые

29 августа 2023, 18:41
Индийский исследовательский аппарат «Прагъян», который приземлился на Луну, обнаружил полезные ресурсы в районе южного полюса спутника Земли. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований на своей странице в социальной сети X.

Для поиска ископаемых аппарат использовал прибор лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя. Впервые в истории такие исследования проводятся на южном полюсе Луны, пишет 360tv.ru.

По словам представителей космического ведомства, в почве «Прагъян» были обнаружены скопления серы, а также присутствие алюминия, железа, хрома, титана, марганца, кремния и кислорода. В ближайшее время будут проведены дальнейшие поиски частиц водорода.

Луноход будет работать на естественном спутнике Земли как минимум 14 земных суток. За это время он соберет достаточно информации, чтобы узнать происхождение Луны.

Ученые также надеются, что аппарат сможет обнаружить воду. Полученные данные уже позволили выдвинуть гипотезу о том, что в некоторых кратерах южного полюса могут находиться скопления льда.

#Наука
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