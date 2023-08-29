Хоценко рассказал, какие проекты будут реализованы в Омской области в ближайшее время

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Виталий Хоценко сообщил, что в Омской области появится самая крупная и современная теплица для выращивания овощей закрытого грунта, площадью около 60-65 гектаров. На этот проект буде инвестировано 30 млрд рублей. Реализовать задуманное планируется в Таврическом районе.
«Ставим себе задачу обеспечить не только Омскую область своими овощами, но и поставлять в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока плюс возможно соседние государства», — добавил врио губернатора.
Еще одно важное направление — развитие логистического потенциала региона. Хоценко подчеркнул, что у Омской области есть преимущества в географическом положении, она связывает Восток и Запад страны, увеличивает пропускную способность железнодорожной магистрали, расширяет дороги. Но при этом местные производители вынуждены отправлять продукцию в другие регионы, чтобы она попала на прилавки федеральных риелторов. Это одна из основных проблем, которую решит развитие логистики.
«Это абсолютно неправильно, и мы эту ситуацию изменим. Если посчитать все логистические проекты, которые у нас реализуются, то на выходе мы получим свыше 300 тысяч кв. метров складских помещений. Мы ставим амбициозную задачу и себя обеспечить, и в граничащие с нами регионы и государства ещё возить товары», — пояснил Виталий Хоценко.