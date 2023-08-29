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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

Хоценко рассказал, какие проекты будут реализованы в Омской области в ближайшее время

Хоценко рассказал, какие проекты будут реализованы в Омской области в ближайшее время

29 августа 2023, 12:38
Фото: Правительство Омской области
На брифинге, который прошел сегодня, врио губернатора рассказал о развитии тепличного хозяйства и логистического потенциала региона.

Виталий Хоценко сообщил, что в Омской области появится самая крупная и современная теплица для выращивания овощей закрытого грунта, площадью около 60-65 гектаров. На этот проект буде инвестировано 30 млрд рублей. Реализовать задуманное планируется в Таврическом районе.

«Ставим себе задачу обеспечить не только Омскую область своими овощами, но и поставлять в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока плюс возможно соседние государства», — добавил врио губернатора.

Еще одно важное направление — развитие логистического потенциала региона. Хоценко подчеркнул, что у Омской области есть преимущества в географическом положении, она связывает Восток и Запад страны, увеличивает пропускную способность железнодорожной магистрали, расширяет дороги. Но при этом местные производители вынуждены отправлять продукцию в другие регионы, чтобы она попала на прилавки федеральных риелторов. Это одна из основных проблем, которую решит развитие логистики.

«Это абсолютно неправильно, и мы эту ситуацию изменим. Если посчитать все логистические проекты, которые у нас реализуются, то на выходе мы получим свыше 300 тысяч кв. метров складских помещений. Мы ставим амбициозную задачу и себя обеспечить, и в граничащие с нами регионы и государства ещё возить товары», — пояснил Виталий Хоценко.
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#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Новости#Развитие#Логистика#Врио губернатора#Анастасия Баянова
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