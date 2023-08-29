Хоценко рассказал, какие проекты будут реализованы в Омской области в ближайшее время

Еще одно важное направление — развитие логистического потенциала региона. Хоценко подчеркнул, что у Омской области есть преимущества в географическом положении, она связывает Восток и Запад страны, увеличивает пропускную способность железнодорожной магистрали, расширяет дороги. Но при этом местные производители вынуждены отправлять продукцию в другие регионы, чтобы она попала на прилавки федеральных риелторов. Это одна из основных проблем, которую решит развитие логистики.