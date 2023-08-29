Губернатор Подмосковья Воробьев раскрыл детали строительства спортивных объектов

Согласно заявлению губернатора, перед представителями власти президентом РФ была поставлена важная задача — сделать спортивные тренировки доступными для каждого россиянина. Андрей Воробьев поделился деталями реализации в регионе масштабной программы по строительству инфраструктуры спорта, в соответствии с которой до конца 2023 года планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Можайске, а также дворцы спорта с крытым катком в Волоколамске, Орехово-Зуеве и Домодедове. А до конца 2026-го в регионе должно заработать свыше 30 новых спортобъектов, среди которых — катки, спорткомплексы, бассейны и стадионы. «В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — подчеркнул Воробьев.