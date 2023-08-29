Губернатор Подмосковья Воробьев раскрыл детали строительства спортивных объектов

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Согласно заявлению губернатора, перед представителями власти президентом РФ была поставлена важная задача — сделать спортивные тренировки доступными для каждого россиянина. Андрей Воробьев поделился деталями реализации в регионе масштабной программы по строительству инфраструктуры спорта, в соответствии с которой до конца 2023 года планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Можайске, а также дворцы спорта с крытым катком в Волоколамске, Орехово-Зуеве и Домодедове. А до конца 2026-го в регионе должно заработать свыше 30 новых спортобъектов, среди которых — катки, спорткомплексы, бассейны и стадионы. «В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — подчеркнул Воробьев.
Двухэтажное здание ФОКа на ул. Гагарина в Орехово-Зуеве, согласно планам, должно открыться уже этой зимой. Ледовая арена нового Дворца спорта будет занимать площадь свыше 2,6 тыс. м². Здесь любители спорта смогут посещать тренажерный и спортивный залы и пользоваться услугами сервиса по прокату и заточке коньков. Об этом сообщает mosregtoday.ru.
Строительство первого в регионе манежа с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров) также планируется закончить в текущем году. Он откроется на стадионе «Авангард» в домодедовском микрорайоне Северном. Одновременно здесь смогут заниматься до 8 команд. В этом же микрорайоне будет открыт ФОК с крытым катком, площадь которого превысит 4,7 тыс. м², рассчитанный на одновременные тренировки более 350 человек.
Открытие реконструированного стадиона «Спартак» в Серпухове с футбольным полем с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи зрителей запланировано на осень 2023 года. На стадионе есть легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки и электронное табло.
На 1-й Железнодорожной улице Можайска тоже строится новый Дворец спорта, который смогут посещать более 650 учеников местной спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.
На текущий год в регионе запланировано и открытие двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса на Рижском шоссе в Волоколамске. В составе нового ФОКа будет действовать крытая ледовая арена, оборудованная трибунами на 230 зрителей, зал техподготовки для игроков в хоккей с бросковой зоной и комплексом оборудования для силовых тренировок.
Значимый объект в Балашихе, реконструкцию которого также завершат до конца этого года, — стадион «Труд» на ул. Спортивной.