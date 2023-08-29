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Фермер из Челябинской области рассказал о крушении вертолета Ми-8

29 августа 2023, 18:18
Фермер Сунат Асоев является свидетелем катастрофы вертолета Ми-8 в Челябинской области. В интервью журналистам он рассказал о том, что происходило сразу после падения вертолета.

Узнав по телефону о происшествии, Сунат решил проверить происходящее и позвал соседа с собой. Они отправились к месту инцидента. Вначале фермер подумал, что вертолет упал на его ферму, пишет 360tv.ru.

Однако, когда он приблизился к месту происшествия, услышал взрыв. По словам Суната, к месту катастрофы ведет только одна главная дорога. На повороте он заметил пожарных и предложил им пройти через свои земли.

Он провел их через лес, так как нормальных дорог около места крушения не было. Часть служебных машин все же двигались по существующей дороге. В итоге карета скорой помощи и автомобиль МЧС застряли. Несколько транспортных средств пришлось вытащить трактором.

На данный момент на месте происшествия продолжают работу спасатели МЧС, скорая помощь и Росгвардия. По словам Суната, ему не разрешили подойти к месту крушения, так как территорию оцепили. Лично он не видел самого момента падения вертолета, но полагает, что Ми-8 не мог остаться целым хотя бы частично.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вертолет принадлежал авиационному отряду областного отделения ФСБ. В результате крушения вертолета жители поселка и строения не пострадали.

#Происшествия
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