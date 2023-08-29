Фермер из Челябинской области рассказал о крушении вертолета Ми-8

На данный момент на месте происшествия продолжают работу спасатели МЧС, скорая помощь и Росгвардия. По словам Суната, ему не разрешили подойти к месту крушения, так как территорию оцепили. Лично он не видел самого момента падения вертолета, но полагает, что Ми-8 не мог остаться целым хотя бы частично.