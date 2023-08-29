Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

иллюстрация

Есть проблемы с памятью. В Омске исчезла кареглазая пенсионерка в цветастой кофте

29 августа 2023, 08:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске исчезла пенсионерка в цветастой кофте, у которой есть проблемы с памятью

Пожилую женщину ищут со вчерашнего дня.

В региональном УМВД рассказали об исчезновении женщины 1955 года рождения. Вчера, 28 августа, она вышла около 16 часов из дома по улице 3-й Крымский переулок и пропала. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Кофта, в которой может быть женщинаКофта, в которой может быть женщина
Кофта, в которой может быть женщина
Фото: УМВД РФ по Омской области

Пенсионерка худощавого телосложения, у нее овальное лицо, карие глаза и седые волосы. Рост — 155-160 см, на вид 65-70 лет. В пресс-службе полиции уточнили, что у женщины есть проблемы с памятью.

Всех, кому известно местонахождение женщины, просят обращаться в полицию 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.

Что делать, если пропал человек в Омске
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омск#Новости#Пропал человек#Пропала женщина#УМВД Омской области#Алина Ясинская
Подпишитесь
Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров
Сегодня, 06:22
Важно. Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области
Сегодня, 06:17
Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
Сегодня, 11:14
23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей
Сегодня, 10:12
Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»
Сегодня, 03:58
Минэнерго России высказалось по вопросу перевода омских ТЭЦ с угля на газ
Сегодня, 11:06