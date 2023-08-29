Есть проблемы с памятью. В Омске исчезла кареглазая пенсионерка в цветастой кофте

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В региональном УМВД рассказали об исчезновении женщины 1955 года рождения. Вчера, 28 августа, она вышла около 16 часов из дома по улице 3-й Крымский переулок и пропала. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Пенсионерка худощавого телосложения, у нее овальное лицо, карие глаза и седые волосы. Рост — 155-160 см, на вид 65-70 лет. В пресс-службе полиции уточнили, что у женщины есть проблемы с памятью.
Всех, кому известно местонахождение женщины, просят обращаться в полицию 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.