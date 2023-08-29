Диетолог рассказал, в каких продуктах содержатся опасные трансжиры

Употребление трансжиров также негативно влияет на плодность как у мужчин, так и у женщин, и повышает риск смерти от любой причины на более чем 30%. В России и других странах Таможенного союза установлено ограничение на содержание трансжиров в растительных маслах, маргаринах, заменителях молочного жира и спредах — не более 2%.