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Диетолог рассказал, в каких продуктах содержатся опасные трансжиры

29 августа 2023, 08:59
Диетолог, заместитель директора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов, рассказал, где содержатся опасные трансжиры.

Существуют два типа трансжиров — искусственные и природные. Искусственные трансжиры получаются промышленным способом, а природные — в организме жвачных животных. Мясо и молочная продукция содержат природные трансжиры, пишет Pravda.Ru.

Например, сливочное масло содержит 5% природных трансжиров. Важно помнить, что молочные и животные продукты также содержат насыщенные животные жиры. При употреблении этих жиров в больших количествах можно столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа, ожирением и атеросклерозом.

Употребление трансжиров также негативно влияет на плодность как у мужчин, так и у женщин, и повышает риск смерти от любой причины на более чем 30%. В России и других странах Таможенного союза установлено ограничение на содержание трансжиров в растительных маслах, маргаринах, заменителях молочного жира и спредах — не более 2%.

Диетолог предлагает ввести дополнительную маркировку продуктов, содержащих трансжиры, а также полностью запретить использование искусственных трансжиров. К сожалению, фастфуды до сих пор содержат большое количество трансжиров, поэтому следует избегать такой пищи вообще. Ее вред для здоровья установлен научно и при регулярном потреблении фастфуда проблемы со здоровьем неизбежны.

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