Депутат Госдумы предлагает разрешить пожарным таранить легковушки на пути к пожарам

Он считает, что такие меры позволят спасти время и жизни людей. Колунов привел в пример случай, когда пожарные не смогли добраться до места задымления в одном из подмосковных жилых комплексов. По его словам, подобные инциденты происходят по всей стране с большой частотой, пишет Общественная служба новостей.