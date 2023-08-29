Депутат Госдумы предлагает разрешить пожарным таранить легковушки на пути к пожарам

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
Он считает, что такие меры позволят спасти время и жизни людей. Колунов привел в пример случай, когда пожарные не смогли добраться до места задымления в одном из подмосковных жилых комплексов. По его словам, подобные инциденты происходят по всей стране с большой частотой, пишет Общественная служба новостей.
Отмечается, что в настоящее время у пожарных уже есть возможность применять таран при необходимости. В законодательстве существует понятие «крайней необходимости», которое допускает такие действия. Однако на практике огнеборцы редко используют это право, опасаясь возможных юридических последствий.
В своем предложении Колунов предлагает упростить процедуру и разрешить пожарным самостоятельно устранять препятствия. Таким образом, они смогут принимать решения по ситуации и действовать в интересах спасения людей без опасений перед возможными последствиями.