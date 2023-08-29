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иллюстрация

Дело на 10 миллионов. Омича будут судить за продажу контрафактного алкоголя и табака

29 августа 2023, 04:33
Фото: Город55
иллюстрация

Омич ответит в суде за оборот контрафактного алкоголя и табака на 10 миллионов

Мужчина арендовал склад, где было найдено несколько партий сомнительного товара.

В региональной прокуратуре рассказали об уголовном деле 51-летнего омича, который проходит сразу по нескольким статьям. Ему утверждено обвинительное заключение. Мужчина замешан в незаконном обороте немаркированного алкоголя и табака на сумму 10,3 млн рублей.

По версии следствия, он занимался незаконной деятельностью с ноября 2022 года по январь 2023 года. Омич незаконно покупал, перевозил, хранил и продавал немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия. У него был арендованный склад, где оперативники нашли больше 24 тыс бутылок немаркированного алкоголя и 20 тыс пачек табачных изделий.

«Мужчина без соответствующей лицензии осуществил незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму более 7,2 млн рублей, а также неоднократно использовал чужие товарные знаки при производстве и обороте алкоголя, причинив их правообладателям крупный ущерб на сумму 2,7 млн рублей», — сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело мужчины рассмотрит Октябрьский районный суд. На его имущество наложен арест на сумму более 6,7 млн рублей.

Ранее Город55 писал о сотрудниках правоохранительных органов, которые вынесли со склада регионального УВМД изъятую алкогольную продукцию и табак.

В Омской области сотрудники полиции вынесли со склада МВД изъятый алкоголь и сигареты
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#Происшествия#Омск#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Алкоголь#Нелицензированный алкоголь#Новости#Контрафакт#Табак#Алина Ясинская
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