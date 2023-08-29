Дело на 10 миллионов. Омича будут судить за продажу контрафактного алкоголя и табака

По версии следствия, он занимался незаконной деятельностью с ноября 2022 года по январь 2023 года. Омич незаконно покупал, перевозил, хранил и продавал немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия. У него был арендованный склад, где оперативники нашли больше 24 тыс бутылок немаркированного алкоголя и 20 тыс пачек табачных изделий.