Чем российская система ОМС хороша на фоне мировых аналогов

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:32
Издание отмечает, что в прошлом году в Соединенных Штатах расходы на здравоохранение составили 16,5% ВВП, а в России — 3,8%. При этом в России каждый гражданин получает полис ОМС и всю необходимую медицинскую помощь. В США в 2022 году около 26,5 млн человек вообще не имели медстраховки. Поэтому небогатые слои населения не получают даже минимального медицинского обслуживания, пишет kp.ru.
Вместе с тем доступность и качество предоставляемой медпомощи зависит не только от финансовых вложений в систему здравоохранения. Можно вкладывать огромные суммы в систему здравоохранения, при этом часть населения будет вовсе лишена поддержки. В то же время при скромном бюджете можно организовать все так, чтобы медпомощь получил каждый нуждающийся.
В настоящее время в мире используются два основных подхода — бюджетный и страховой. При бюджетной модели услуги медицины оплачиваются из государственного бюджета. При страховой — используется специальный фонд, который пополняется взносами, имеющими целевой характер.
Необходимо подчеркнуть, что во многих странах в систему ОМС страховые взносы поступают как от работодателей, так и сам работник может их перечислять из собственной зарплаты. Так, в Германии за ОМС работник платит более 7% от зарплаты, в Сингапуре эта сумма может достигать 20%. Ряд стран пользуются специальной франшизой — до определенной суммы пациент оплачивает лечение из своего кошелька. В том случае если цена лечения превышает установленный лимит, то расходы покрываются страховкой. В Швейцарии такая франшиза стоит от 300 до 2 500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Согласно правилам, чем ниже франшиза, тем выше страховые взносы.
На этом фоне Россия — одно из немногих государств в мире, где взносы на ОМС оплачивает только работодатель. Из заработной платы работников не удерживается ни копейки.
Другим преимуществом является доступность медуслуг. Если в РФ срок ожидания приема узких врачей-специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог и т. д.) составляет около 14 рабочих дней, то в Англии официально действует «правило 18 недель».
Как отметил председатель фонда ОМС Илья Баланин, базовая программа обязательного медицинского страхования в РФ постоянно расширяется, а ее финансирование также растет. Появляются новые современные сервисы, например цифровой полис, цифровой профиль пациента.
«Благодаря информатизации здравоохранения доктор постоянно будет в курсе состояния здоровья своего пациента. А владельцы полисов ОМС смогут не только получать необходимую медпомощь на личном приеме у врача, но и будут иметь доступ к дистанционным консультациям и другим услугам. Все это расширяет наши возможности поддерживать здоровье и повышает шансы на активное долголетие», — рассказал Баланин.