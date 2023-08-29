Большинство школьников в России хотят изучать нейросети на уроках

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Из полученных данных видно, что 35% школьников не возражают против проведения занятий учителями-роботами, пишет Общественная служба новостей.
Среди респондентов 44% школьников признали, что им нравится посещать уроки, хотя бывают и случаи, когда это не так. Однако 11% опрошенных выразили свое неудовольствие относительно посещения школы.
Ученики объяснили свое желание посещать учебные заведения тем, что они хотят получать новые знания и узнавать что-то новое. Так ответили 63% детей в возрасте от 6 до 13 лет и 52% подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Интересно отметить, что среди детей в возрасте от 6 до 13 лет 21% заявили, что ходят в школу для того, чтобы стать умнее, а 5% для общения с друзьями.
А среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет 12% подчеркнули важность подготовки к будущему поступлению в высшее учебное заведение, а 10% выделили важность развития навыков коммуникации.