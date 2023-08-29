Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Большинство школьников в России хотят изучать нейросети на уроках

29 августа 2023, 16:10
Большинство школьников в России (74%) выразили желание изучать нейросети и технологии на основе искусственного интеллекта на уроках. Это следует из опроса, проведенного Mediacom.Expert с использованием онлайн-панели Anketolog.ru.

Из полученных данных видно, что 35% школьников не возражают против проведения занятий учителями-роботами, пишет Общественная служба новостей.

Среди респондентов 44% школьников признали, что им нравится посещать уроки, хотя бывают и случаи, когда это не так. Однако 11% опрошенных выразили свое неудовольствие относительно посещения школы.

Ученики объяснили свое желание посещать учебные заведения тем, что они хотят получать новые знания и узнавать что-то новое. Так ответили 63% детей в возрасте от 6 до 13 лет и 52% подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Интересно отметить, что среди детей в возрасте от 6 до 13 лет 21% заявили, что ходят в школу для того, чтобы стать умнее, а 5% для общения с друзьями.

А среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет 12% подчеркнули важность подготовки к будущему поступлению в высшее учебное заведение, а 10% выделили важность развития навыков коммуникации.

Подпишитесь
Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров
Сегодня, 06:22
Важно. Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области
Сегодня, 06:17
Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
Сегодня, 11:14
23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей
Сегодня, 10:12
Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»
Сегодня, 03:58
Минэнерго России высказалось по вопросу перевода омских ТЭЦ с угля на газ
Сегодня, 11:06