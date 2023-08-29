Бизнесмен получил восемь лет колонии строгого режима за убийство в Нижнем Тагиле

По информации ведомства, в ходе конфликта Максимов нанес потерпевшему не менее трех ударов по голове, после чего работник упал на землю. Убийство произошло два года назад, когда Максимов был в состоянии алкогольного опьянения. Он увез работника в багажнике на трассу, залил его горючим и поджег, пишет ФедералПресс.