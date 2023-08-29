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Бизнесмен получил восемь лет колонии строгого режима за убийство в Нижнем Тагиле

29 августа 2023, 10:53
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в Нижнем Тагиле был арестован Дмитрий Максимов, совладелец и генеральный директор «Горбуновского торфопредприятия», по обвинению в убийстве своего сотрудника.

По информации ведомства, в ходе конфликта Максимов нанес потерпевшему не менее трех ударов по голове, после чего работник упал на землю. Убийство произошло два года назад, когда Максимов был в состоянии алкогольного опьянения. Он увез работника в багажнике на трассу, залил его горючим и поджег, пишет ФедералПресс.

Суд приговорил бизнесмена к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Максимов должен выплатить миллион рублей близким погибшего. По данным судебной системы, приговор вынесен две недели назад и не был обжалован.

Столкновения между «Горбуновским торфопредприятием» и жителями поселка Чащино происходили несколько лет назад. Местные СМИ сообщали о разрушении дороги грузовиками компании.

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