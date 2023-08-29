Бизнесмен получил восемь лет колонии строгого режима за убийство в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По информации ведомства, в ходе конфликта Максимов нанес потерпевшему не менее трех ударов по голове, после чего работник упал на землю. Убийство произошло два года назад, когда Максимов был в состоянии алкогольного опьянения. Он увез работника в багажнике на трассу, залил его горючим и поджег, пишет ФедералПресс.
Суд приговорил бизнесмена к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Максимов должен выплатить миллион рублей близким погибшего. По данным судебной системы, приговор вынесен две недели назад и не был обжалован.
Столкновения между «Горбуновским торфопредприятием» и жителями поселка Чащино происходили несколько лет назад. Местные СМИ сообщали о разрушении дороги грузовиками компании.