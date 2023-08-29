Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Омичей предупредили о сильном ветре и ливне в последние дни лета

Берегись непогоды! Омичам рассказали, как не пострадать во время ливня и града

29 августа 2023, 08:52
Фото: 1MI

Омичей предупредили о сильном ветре и ливне в последние дни лета

Непогода придет в Омскую область в течение ближайших суток.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предрекли дожди на последние дни лета. Так, в ближайшие сутки с сохранением в течение дня 30 августа омичей ждет ливень с грозой и шквалистый ветер со скоростью до 22 м/с, а местами может пройти град.

Такая погода считается максимально опасной: вырастает риск аварий в сфере ЖКХ, а нахождение на улице во время грозы может повлечь серьезные травмы. В связи с этим омские спасатели дали несколько советов, которые помогут не пострадать во время непогоды.

В первую очередь омичам посоветовали не выходить из дома во время грозы и тем более находиться вблизи или внутри водоемов. Все электроприборы в доме должны быть отключены, а детей не следует оставлять без присмотра.

Если непогода все же застала горожан на прогулке, то нужно как можно быстрее спрятаться от грозы: в подъезде дома, в магазине, кинотеатре, подземном переходе или в остановочном пункте.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение старых деревьев и веток и слабо укрепленных конструкций. Все это спасатели советуют обходить подальше, парковать автомобили вблизи таких мест тоже не следует.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует сообщить о них по телефону 112.

У нас отмена. Омские парки прекратили работу из-за непогоды
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Автомобиль#Безопасность#Подземный переход#Ольга Акамова#Гроза#Дождь#Ветер#Непогода#Спасатели#Град#Опасность#Электроприборы
Подпишитесь
Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров
Сегодня, 06:22
Важно. Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области
Сегодня, 06:17
Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
Сегодня, 11:14
23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей
Сегодня, 10:12
Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»
Сегодня, 03:58
Минэнерго России высказалось по вопросу перевода омских ТЭЦ с угля на газ
Сегодня, 11:06