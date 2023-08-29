Берегись непогоды! Омичам рассказали, как не пострадать во время ливня и града

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предрекли дожди на последние дни лета. Так, в ближайшие сутки с сохранением в течение дня 30 августа омичей ждет ливень с грозой и шквалистый ветер со скоростью до 22 м/с, а местами может пройти град.
Такая погода считается максимально опасной: вырастает риск аварий в сфере ЖКХ, а нахождение на улице во время грозы может повлечь серьезные травмы. В связи с этим омские спасатели дали несколько советов, которые помогут не пострадать во время непогоды.
В первую очередь омичам посоветовали не выходить из дома во время грозы и тем более находиться вблизи или внутри водоемов. Все электроприборы в доме должны быть отключены, а детей не следует оставлять без присмотра.
Если непогода все же застала горожан на прогулке, то нужно как можно быстрее спрятаться от грозы: в подъезде дома, в магазине, кинотеатре, подземном переходе или в остановочном пункте.
При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение старых деревьев и веток и слабо укрепленных конструкций. Все это спасатели советуют обходить подальше, парковать автомобили вблизи таких мест тоже не следует.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует сообщить о них по телефону 112.