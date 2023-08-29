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Американские учёные связали поддержание стабильного веса после 60 лет с долголетием

29 августа 2023, 16:06
Ученые из университета в Калифорнии провели исследование, чтобы узнать о связи между поддержанием стабильного веса после 60 лет и долголетием у женщин. Было привлечено более 50 тысяч женщин для участия в эксперименте.

Из них более 30 тысяч дожили до возраста 90 лет. В течение многих лет они предоставляли информацию о своем весе и здоровье, пишет Общественная служба новостей.

Результаты исследования показали, что женщины, которые потеряли не менее 5% своего веса, имели меньше шансов достичь долголетия. Те, кто случайно сбрасывал вес, имели на 51% меньше шансов. Однако, у пожилых женщин, которые поддерживали стабильный вес, было в 1,2-2 раза больше вероятности достичь долголетия. Эти результаты позволяют связать поддержание стабильного веса после 60 лет с долголетием у женщин.

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