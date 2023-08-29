Американские учёные связали поддержание стабильного веса после 60 лет с долголетием

Результаты исследования показали, что женщины, которые потеряли не менее 5% своего веса, имели меньше шансов достичь долголетия. Те, кто случайно сбрасывал вес, имели на 51% меньше шансов. Однако, у пожилых женщин, которые поддерживали стабильный вес, было в 1,2-2 раза больше вероятности достичь долголетия. Эти результаты позволяют связать поддержание стабильного веса после 60 лет с долголетием у женщин.