Жалобы на транспорт, страшное ДТП и средняя зарплата учителей. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Новость №1. Жители поселка Светлый пожаловались, что отрезаны от жизни города из-за нестабильного транспорта
Омичи пытаются изменить ситуацию уже три года, обращаются в департамент транспорта с просьбой запустить муниципальный маршрут. Проблема в том, что маршрут 31Н, которым пользуются жители поселка чтобы добраться до города, частный, и зависит, по словам омичей, от «буду — не буду» водителя. Из-за сложившейся ситуации люди не могут уехать на работу, отвезти вовремя детей в детские сады и школы. Комментарии жителей Светлого и полный обзор проблемы читайте в материале.
Новость №2. При столкновении с фурой погиб 25-летний парень
Вчера, в 22:10, сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о страшном ДТП. На улице Омской произошла авария с участием фуры и легковушки. 38-летний мужчина за рулем большегруза пытался повернуть направо на перекрестке, не пропустив при этом автомобиль. В результате аварии водитель легковой машины скончался на месте от полученных травм, а его пассажиры госпитализированы.
Новость №3. Стало известно, сколько в среднем зарабатывают омские учителя
Аналитики изучили показатели за первое полугодие и выяснили, что за это время работники детских садов в среднем зарабатывали 37 601 рублей, а педагоги общеобразовательных школ — 47 472 рубля. В целом же, средняя зарплата в сфере образования за этот период составила 40 340 рублей.