Жалобы на транспорт, страшное ДТП и средняя зарплата учителей. Омск сегодня

Омичи пытаются изменить ситуацию уже три года, обращаются в департамент транспорта с просьбой запустить муниципальный маршрут. Проблема в том, что маршрут 31Н, которым пользуются жители поселка чтобы добраться до города, частный, и зависит, по словам омичей, от «буду — не буду» водителя. Из-за сложившейся ситуации люди не могут уехать на работу, отвезти вовремя детей в детские сады и школы. Комментарии жителей Светлого и полный обзор проблемы читайте в материале.