Зарплата до 43 тысяч в месяц. В омскую администрацию ищут новых сотрудников

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
В администрацию города Омска набирают специалистов для замещения вакантных должностей. Документы от соискателей принимают с сегодняшнего дня и до 31 октября включительно.
В контрольно-правовой отдел администрации Октябрьского округа требуется главный специалист. Область профессиональной деятельности — юриспруденция. Сотруднику необходимо представлять интересы администрации в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, мировых судах, третейских судах, правоохранительных и контролирующих органах, а также заниматься правовым обеспечением деятельности окружной администрации. Соискателю готовы предложить зарплату от 35 до 43 тысяч рублей.
Вакансия специалиста 1 категории открыта в отделе развития торговли и размещения гаражей администрации Ленинского округа. Область профессиональной деятельности — организационная деятельность. Среди должностных обязанностей — осуществление контроля за соблюдением платности использования земельных участков, занятых гаражами. Получать сотрудник будет от 25 до 31 тысячи рублей в месяц.
Зарплату от 32 до 39 тысяч рублей предлагают ведущему специалисту департамента жилищной политики. Нового сотрудника ждут в отдел переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В его обязанности будет входить подготовка информации о ходе реализации федеральных, областных целевых программ, долгосрочных целевых программ города по переселению из аварийного жилфонда Омска.
В департаменте контроля открыта вакансия главного специалиста с заработной платой от 35 до 43 тысяч рублей. Сотрудник отдела выдачи ордеров будет согласовывать работы, не связанные с проведением земляных работ, проводить земляные и ремонтно-восстановительные работы, принимать и проверять документы, которые приносят физические и юридические лица для получения ордеров на производство работ, вести учет, оформлять, выдавать и закрывать ордеры на производство работ, учитывать аварийные работы на инженерных коммуникациях, работать с письмами, запросами и обращениями по вопросам деятельности отдела.
От 25 до 31 тысячи рублей будут платить специалисту 1 категории департамента образования. Сотрудник требуется в отдел развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия. Обязанности специалиста следующие: надзор за деятельностью опекунов и попечителей несовершеннолетних, представление законных интересов несовершеннолетних в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), контроль за сохранностью имущества, проведение профилактической работы.
Во всех вакансиях за исключением последней соискателям достаточно иметь образование не ниже бакалавриата, а в депобразования готовы принять специалиста со среднем профессиональным образованием.