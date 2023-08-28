Зарплата до 43 тысяч в месяц. В омскую администрацию ищут новых сотрудников

В департаменте контроля открыта вакансия главного специалиста с заработной платой от 35 до 43 тысяч рублей. Сотрудник отдела выдачи ордеров будет согласовывать работы, не связанные с проведением земляных работ, проводить земляные и ремонтно-восстановительные работы, принимать и проверять документы, которые приносят физические и юридические лица для получения ордеров на производство работ, вести учет, оформлять, выдавать и закрывать ордеры на производство работ, учитывать аварийные работы на инженерных коммуникациях, работать с письмами, запросами и обращениями по вопросам деятельности отдела.