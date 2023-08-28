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Выявлены нарушения в ИК-3 после прокурорской проверки

28 августа 2023, 08:18
В ходе проверки исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе были выявлены нарушения со стороны администрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Заместитель прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Тыльченко посетил исправительную колонию № 3 и уделил особое внимание вопросам соблюдения прав и законных интересов осужденных, условий их содержания, а также медицинского и материально-бытового обеспечения. Он провел личный прием осужденных и изучил деятельность администрации учреждения, пишет ФедералПресс.

В результате проверки были выявлены нарушения в порядке осуществления надзора за осужденными, соблюдении ими режима, а также в привлечении их к трудовой деятельности и проведении воспитательной работы.

Исправительная колония № 3 является учреждением особого режима для осужденных, совершивших преступления при особо опасном рецидиве и уже отбывавших срок ранее.

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