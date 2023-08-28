Выявлены нарушения в ИК-3 после прокурорской проверки

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Заместитель прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Тыльченко посетил исправительную колонию № 3 и уделил особое внимание вопросам соблюдения прав и законных интересов осужденных, условий их содержания, а также медицинского и материально-бытового обеспечения. Он провел личный прием осужденных и изучил деятельность администрации учреждения, пишет ФедералПресс.
В результате проверки были выявлены нарушения в порядке осуществления надзора за осужденными, соблюдении ими режима, а также в привлечении их к трудовой деятельности и проведении воспитательной работы.
Исправительная колония № 3 является учреждением особого режима для осужденных, совершивших преступления при особо опасном рецидиве и уже отбывавших срок ранее.