Вред красного мяса: насыщенные жиры и сердечно-сосудистые заболевания

С другой стороны, мясо является источником железа. В составе мясных продуктов содержится много гемового железа. Растительные продукты также содержат железо, но оно усваивается хуже, но при этом безопаснее для организма. Гемовое железо, которое находится в продуктах животного происхождения, считается наиболее эффективной формой железа для компенсации его недостатка, так как оно легко усваивается. Однако по сравнению с железом из растительных продуктов гемовое железо связано с повышенным риском развития и прогрессирования колоректального рака, рака поджелудочной железы, рака легких, сахарного диабета 2 типа и ишемической болезни сердца.