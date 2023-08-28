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Updated Сегодня, 07:24

Вред красного мяса: насыщенные жиры и сердечно-сосудистые заболевания

28 августа 2023, 07:22
Многие считают, что красное мясо, особенно свинина, является главным источником насыщенных жиров в питании людей, предпочитая птичье мясо, пишет Pravda.Ru.

Современная теория развития атеросклероза основана на том, что с пищей мы употребляем слишком много насыщенных жиров, что приводит к повышению уровня «вредного» холестерина. Белое мясо можно считать более диетическим, но оно все равно является продуктом животного происхождения, содержащим много насыщенных жиров. Это, в свою очередь, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, отмечает специалист по диетологии Алексей Кабанов.

С другой стороны, мясо является источником железа. В составе мясных продуктов содержится много гемового железа. Растительные продукты также содержат железо, но оно усваивается хуже, но при этом безопаснее для организма. Гемовое железо, которое находится в продуктах животного происхождения, считается наиболее эффективной формой железа для компенсации его недостатка, так как оно легко усваивается. Однако по сравнению с железом из растительных продуктов гемовое железо связано с повышенным риском развития и прогрессирования колоректального рака, рака поджелудочной железы, рака легких, сахарного диабета 2 типа и ишемической болезни сердца.

«Важно понимать, что при составлении своего рациона питания мы часто предпочитаем мясные продукты. В умеренных количествах они не являются вредными, но при употреблении в больших количествах они могут нанести значительный вред. Нашему организму важно получать не только животные белки или железо, но и клетчатку из овощей, витамины из фруктов, альтернативные животным растительные белки», — отмечает эксперт.

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