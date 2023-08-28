Валерий Лимаренко поручил навести порядок в вопросе обеспечения льготников региона

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Надежды в этом возлагаются на нового руководителя регионального отделения Социального фонда России, которым назначена Марина Аглиулина — бывший первый заместитель министра экономического развития Сахалинской области.
До 1 ноября новому главе федерального подразделения предстоит совместно с министерством социальной защиты региона навести порядок в выдаче льготникам технических средств реабилитации (ТСР).
Для актуализации базы данных сахалинцев и курильчан, которым требуются средства реабилитации, и оптимизации процесса их получения между ведомствами было налажено внутреннее взаимодействие. Главной целью такой работы станет сокращение сроков доставки ТСР нуждающимся льготникам, обеспечение их теми средствами, которые им нужны со 100-процентной комплектацией и надлежащего качества. При этом предстоит установить и соблюдать срок обеспечения ТСР в 34 дня с момента подачи заявления. Ранее ожидание могло растянуться на месяцы.
Напомним, глава области Валерий Лимаренко со второй половины 2022 года проводит еженедельные личные приемы с инвалидами и их родственниками. В ходе таких встреч были выявлены ситуации, при которых островитяне не получали положенные им средства реабилитации, либо получали не то, что требуется.
«Мы начали решать проблему в ручном режиме, несмотря на то, что обеспечение людей ТСР — обязанность фонда. Выяснилось, что фонд не обладал актуальной базой данных — не знал, кто и в чем нуждается. Пришлось подключаться и помогать наводить порядок в этих вопросах», — рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
По результатам приемов сроки доставки ТСР на Сахалин удалось сократить с шести месяцев до одного. В декабре прошлого года на остров привезли большую партию технических средств реабилитации, благодаря чему обеспечили 1200 нуждающихся. В этом году ТСР доставили уже до 1935 сахалинцев и курильчан. На сегодня потребность актуальна еще для 944 человек.
«Учитывая все то, что пришлось вытерпеть людям, считаю, что работу местного отделения фонда необходимо радикально перестроить. Помогать новому главе ведомства должно и министерство социальной защиты, ведь нельзя просто так разделять льготников на наших и федеральных. Понятно, что проблема застарелая, но в течении двух месяцев ее необходимо решить. Очереди на получение средств реабилитации должны уйти в прошлое, а срок их ожидания стать разумным и не превышать 34 дней», — подчеркнул Валерий Лимаренко.