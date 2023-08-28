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Валерий Лимаренко наградил сахалинских бойцов на Донбассе

28 августа 2023, 12:53
Более 30 бойцов из Сахалинской области были удостоены государственных наград, которые лично вручил им губернатор Валерий Лимаренко. Кроме того, глава региона передал военным десять беспилотников, произведенных на острове усилиями их земляков.

В ходе церемонии Валерий Лимаренко передал бойцам слова приветствия и благодарности от жителей области. Он подчеркнул, что народ гордится ими, любит и ждет с нетерпением дома.

«Я очень рад вас всех видеть. Большой привет вам от сахалинцев и курильчан. Мы вами гордимся, болеем за вас. И ждем с победой. Многое делается для того, чтобы приблизить ее. Вы занимаетесь ратным трудом, а правительство взаимодействует с армейским командованием и помогает приобретать по заявкам все то, что нужно для фронта», — поприветствовал военнослужащих губернатор Сахалинской области.

Командир армейского корпуса Восточного военного округа Виталий Подлесный отметил, что награждение бойцов 39-й бригады подтверждает успешное выполнение ими боевых задач. Он также добавил, что новые беспилотники, переданные губернатором, помогут сохранить жизни сахалинских военнослужащих в эффективной борьбе с врагом.

Фото: правительство Сахалинской области

Губернатор также пообщался с бойцами, выслушав все их просьбы и взяв обращения на личный контроль. Стоит отметить, что в Шахтерск с Валерием Лимаренко также прибыли творческие коллективы из Сахалина, которые подарили военнослужащим настоящий концерт.

Примечательно, что в рамках своего визита губернатор также посетил различные социальные объекты, которые были восстановлены силами специалистов островного региона.

В частности, Валерий Лимаренко посетил открытие отремонтированной местной гимназии. Губернатор вручил школьникам Шахтерска, которые в скором времени начнут погружаться в мир науки и образования, первую партию ранцев, собранных во время проведения всероссийского форума «Острова.

В ответ на помощь и поддержку сахалинцев, власти Шахтерска выразили благодарность губернатору и отметили, что жители области регулярно оказывают помощь городу.

«Сахалин и Курилы не забывают нас, помогают нам вернуться к мирной жизни. Особенно ценно, что это и порыв простых людей», — подчеркнул глава администрации города Шахтерска Александр Шатов.

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