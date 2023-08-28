В Свердловской области роженица умерла во время операции

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 21:34
Updated Сегодня, 21:34
Об этом сообщил главный врач Артемовской центральной районной больницы, Андрей Карташов.
Изначально женщина должна была рожать в Областном перинатальном центре. Однако, из-за неожиданного ухудшения ее состояния здоровья, она обратилась в местный роддом. Врачи после осмотра решили провести кесарево сечение, пишет 360tv.ru со ссылкой на E1.
Ребенка удалось спасти, однако мать скончалась во время операции.
Карташов отметил, что врачи делали все возможное для спасения жизни как матери, так и ребенка.
Главный врач добавил, что, по предварительному заключению комиссии, врачи правильно поступили в сложившейся ситуации. Он также выразил свои соболезнования родным и близким умершей женщины.
Младенца передали специалистам Областного перинатального центра, где продолжается наблюдение за новорожденным. Министерство здравоохранения Свердловской области объявило о создании экспертной медицинской комиссии для установления причин смерти роженицы.