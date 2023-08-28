В Свердловской области роженица умерла во время операции

Врачи роддома в городе Артемовске Свердловской области не смогли спасти женщину, которая была доставлена к ним на 38-й неделе беременности. Состояние здоровья беременной на момент госпитализации резко ухудшилось.