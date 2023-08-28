Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:42

Published Сегодня, 20:42

Modified Сегодня, 21:34

Updated Сегодня, 21:34

В Свердловской области роженица умерла во время операции

28 августа 2023, 20:42
Врачи роддома в городе Артемовске Свердловской области не смогли спасти женщину, которая была доставлена к ним на 38-й неделе беременности. Состояние здоровья беременной на момент госпитализации резко ухудшилось.

Об этом сообщил главный врач Артемовской центральной районной больницы, Андрей Карташов.

Изначально женщина должна была рожать в Областном перинатальном центре. Однако, из-за неожиданного ухудшения ее состояния здоровья, она обратилась в местный роддом. Врачи после осмотра решили провести кесарево сечение, пишет 360tv.ru со ссылкой на E1.

Ребенка удалось спасти, однако мать скончалась во время операции.

Карташов отметил, что врачи делали все возможное для спасения жизни как матери, так и ребенка.

Главный врач добавил, что, по предварительному заключению комиссии, врачи правильно поступили в сложившейся ситуации. Он также выразил свои соболезнования родным и близким умершей женщины.

Младенца передали специалистам Областного перинатального центра, где продолжается наблюдение за новорожденным. Министерство здравоохранения Свердловской области объявило о создании экспертной медицинской комиссии для установления причин смерти роженицы.

Подпишитесь
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Сегодня, 05:08
Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск
Сегодня, 12:09
Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта
Сегодня, 09:51
На презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом
Сегодня, 11:24
Омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами
Сегодня, 09:40
Жительница Омской области обвинила следователей в фальсификации материалов дела
Сегодня, 12:14