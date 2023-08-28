В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области

Вместе с этим бойцам передали автомобили, квадроциклы, специализированную технику, продуктовые наборы и маскировочные сети. В составе груза также были уникальные прицепы, которые специально разработаны для использования с квадроциклами. Они позволяют доставлять еду и боеприпасы в условиях бездорожья, а также эвакуировать раненых с поля боя в полный рост.