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Posted 28 августа 2023, 05:09

Published 28 августа 2023, 05:09

Modified 31 августа 2023, 09:51

Updated 31 августа 2023, 09:51

В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области

В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области

28 августа 2023, 05:09
Фото: omsk.er.ru
Сюжет
Единая Россия
Груз был сопровожден членом фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании и региональным координатором партпроекта «Новая школа» Павлом Коренным.

В Стаханове, городе в Луганской области, который находится в подшефстве Омской области, приняли гуманитарный конвой, отправленный из Омской области 23 августа. Павел Коренной рассказал, что весь груз был доставлен по назначению.

Также член фракции «Единая Россия» пообщался с бойцами. Он отметил, что они очень мотивированы и делают все возможное, чтобы приблизить победу, несмотря на сложности.

Павел Коренной также подчеркнул, что поддержка и развитие новых регионов — это важная часть народной программы партии, поэтому в составе груза были наборы первоклассников для юных жителей Стаханова.

Вместе с этим бойцам передали автомобили, квадроциклы, специализированную технику, продуктовые наборы и маскировочные сети. В составе груза также были уникальные прицепы, которые специально разработаны для использования с квадроциклами. Они позволяют доставлять еду и боеприпасы в условиях бездорожья, а также эвакуировать раненых с поля боя в полный рост.

В создании гуманитарной помощи принимали участие множество предприятий, правительство Омской области, различные организации и неравнодушные жители региона.

Фото: omsk.er.ru
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