В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области

Posted 28 августа 2023, 05:09
Published 28 августа 2023, 05:09
Modified 31 августа 2023, 09:51
Updated 31 августа 2023, 09:51
В Стаханове, городе в Луганской области, который находится в подшефстве Омской области, приняли гуманитарный конвой, отправленный из Омской области 23 августа. Павел Коренной рассказал, что весь груз был доставлен по назначению.
Также член фракции «Единая Россия» пообщался с бойцами. Он отметил, что они очень мотивированы и делают все возможное, чтобы приблизить победу, несмотря на сложности.
Павел Коренной также подчеркнул, что поддержка и развитие новых регионов — это важная часть народной программы партии, поэтому в составе груза были наборы первоклассников для юных жителей Стаханова.
Вместе с этим бойцам передали автомобили, квадроциклы, специализированную технику, продуктовые наборы и маскировочные сети. В составе груза также были уникальные прицепы, которые специально разработаны для использования с квадроциклами. Они позволяют доставлять еду и боеприпасы в условиях бездорожья, а также эвакуировать раненых с поля боя в полный рост.
В создании гуманитарной помощи принимали участие множество предприятий, правительство Омской области, различные организации и неравнодушные жители региона.