В России назвали победителей экочелленджа «Чистая вода»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Экочеллендж «Чистая вода» проводится с целью привлечения внимания к сохранению чистоты водоемов. На этот раз его аудитория в соцсетях превысила три миллиона человек, пишет kp.ru.
«Вода России» — самая массовая волонтерская акция нашей страны. Ее участниками стали 8,2 миллиона человек. Она проводится под лозунгом «Принес — забери». Все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, нужно взять обратно с собой. Цель акции и челленджа — распространить такое отношение к водоемам на все общество.
Конкурс проходил в два этапа. На первом участники делали красивые фото людей или других объектов, отраженных в воде, или через призму воды. На втором снимали клипы с маской конкурса и размещали их в ВК.
Победителей отобрало жюри. Главный приз — тур на Камчатку на двоих. За второе место участник получил ноутбук, а третье разделили между собой шесть человек, которым вручат умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса». Победителей второго этапа отобрал генератор случайных чисел. Шесть человек получили умные наушники и еще шесть — электронные часы.
Самое важное в конкурсе были не призы, а возможность выразить любовь к родным берегам.