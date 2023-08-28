В России назвали победителей экочелленджа «Чистая вода»

«Вода России» — самая массовая волонтерская акция нашей страны. Ее участниками стали 8,2 миллиона человек. Она проводится под лозунгом «Принес — забери». Все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, нужно взять обратно с собой. Цель акции и челленджа — распространить такое отношение к водоемам на все общество.