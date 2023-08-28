В Петербурге мужчина выбросил сожительницу с третьего этажа из-за ужина

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Женщина получила серьезные травмы — ушиб головного мозга, перелом тазовых костей, повреждения внутренних органов и другие повреждения, связанные с падением. Также обнаружены признаки удушья.
Женщина смогла сообщить полиции о произошедшем и предполагаемый виновник был задержан. Это 49-летний рабочий, который жил с пострадавшей. У него уже есть уголовная история, а теперь он совершил новое преступление.
Сейчас ведется уголовное дело. По одной из версий, серьезный конфликт может быть связан с несделанным ужином женщиной.