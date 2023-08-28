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В Петербурге мужчина выбросил сожительницу с третьего этажа из-за ужина

28 августа 2023, 06:47
В одной из квартир в Санкт-Петербурге произошел инцидент, при котором мужчина выкинул свою подругу с третьего этажа, пишет Pravda.Ru.

Женщина получила серьезные травмы — ушиб головного мозга, перелом тазовых костей, повреждения внутренних органов и другие повреждения, связанные с падением. Также обнаружены признаки удушья.

Женщина смогла сообщить полиции о произошедшем и предполагаемый виновник был задержан. Это 49-летний рабочий, который жил с пострадавшей. У него уже есть уголовная история, а теперь он совершил новое преступление.

Сейчас ведется уголовное дело. По одной из версий, серьезный конфликт может быть связан с несделанным ужином женщиной.

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