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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

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В Омске департамент городского хозяйства построит уличный туалет за 225 тысяч

28 августа 2023, 06:22
Фото: 1MI
Иллюстрация
У подрядчика будет 50 рабочих дней на выполнение работы.

224,7 тысяч рублей готов заплатить омский департамент городского хозяйства подрядчику, который займется строительством уличного туалета и забора вокруг земельного участка по адресу поселок Северный, 11.

Новый уличный туалет появится возле одноэтажного частного дома №11 в Ленинском округе. Одна из четырех квартир здесь находится в муниципальной собственности. Работы по строительству ограждения и туалета проводятся в рамках капремонта муниципального помещения.

Схема размещения построек на земельном участкеСхема размещения построек на земельном участке
Схема размещения построек на земельном участкеСхема размещения построек на земельном участке
Схема размещения построек на земельном участке
Фото: zakupki.gov.ru

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 31 августа, итоги аукциона собираются подвести 4 сентября. Отметим, что на выполнение работ у строителей будет 50 рабочих дней с даты заключения контракта.

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#Общество#Город#Омск#Строительство#Муниципальная недвижимость#Подрядчик#Новости#Туалет#Департамент городского хозяйства#Юлия Истомина
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