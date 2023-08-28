В Омске департамент городского хозяйства построит уличный туалет за 225 тысяч

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
224,7 тысяч рублей готов заплатить омский департамент городского хозяйства подрядчику, который займется строительством уличного туалета и забора вокруг земельного участка по адресу поселок Северный, 11.
Новый уличный туалет появится возле одноэтажного частного дома №11 в Ленинском округе. Одна из четырех квартир здесь находится в муниципальной собственности. Работы по строительству ограждения и туалета проводятся в рамках капремонта муниципального помещения.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 31 августа, итоги аукциона собираются подвести 4 сентября. Отметим, что на выполнение работ у строителей будет 50 рабочих дней с даты заключения контракта.