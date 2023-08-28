В Новосибирске экс-глава Росздравнадзора наняла госинспектора для мошенничества

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Бывший руководитель предъявляется обвинение в превышении полномочий и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, пишет ФедералПресс.
По информации прокуратуры, бывший руководитель и его соговаривавшийся компаньон намеревались нечестным путем завладеть государственными средствами на сумму около 600 тысяч рублей, выделенными для оплаты услуг по автотранспортному обслуживанию в рамках государственного контракта.
В сентябре 2021 года экс-руководитель нанял на работу старшего государственного инспектора, который использовал фальшивые документы, а его помощница выдала ему служебное удостоверение. После этого они заключили государственный контракт с директором коммерческой организации на уборку помещений Росздравнадзора в Новосибирской области. Однако фактически работы не выполнялись. Подельники украли деньги, предназначенные для оплаты выполненных работ, и сумма похищения составила 200 тысяч рублей.