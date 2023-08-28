В Новосибирске экс-глава Росздравнадзора наняла госинспектора для мошенничества

В сентябре 2021 года экс-руководитель нанял на работу старшего государственного инспектора, который использовал фальшивые документы, а его помощница выдала ему служебное удостоверение. После этого они заключили государственный контракт с директором коммерческой организации на уборку помещений Росздравнадзора в Новосибирской области. Однако фактически работы не выполнялись. Подельники украли деньги, предназначенные для оплаты выполненных работ, и сумма похищения составила 200 тысяч рублей.