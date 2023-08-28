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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

иллюстрация

В начале осени «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Омска в Томск

28 августа 2023, 06:44
Фото: Город55
иллюстрация
Стоимость билета в одну сторону начинается от 4700 рублей.

В омском аэропорту имени Д. М. Карбышева рассказали о новом рейсе, который планируют запустить этой осенью. Перевозками будет заниматься авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Со следующей недели омские пассажиры смогут летать в Томск. Новый маршрут будет выглядеть следующим образом: Пермь — Самара — Омск — Томск. Его запускают с 5 сентября.

Перевозчик намерен выполнять этот рейс два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Чтобы добраться из Омска в Томск, потребуется около полутора часов, уточнили работники местного аэровокзала.

На момент публикации стоимость одного билета в одну сторону начинается от 4 764 рублей. В Росавиации ранее представляли список авианаправлений, которые будут субсидировать в 2023 году. В него попал рейс «ЮВТ Аэро» Омск — Томск. Это означает, что перелеты для пассажиров этого маршрута сделали более доступными по цене.

Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
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#Транспорт#Омск#Новости#Авиарейсы#Омский аэропорт#Томск#Алина Ясинская
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