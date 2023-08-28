В начале осени «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Омска в Томск

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В омском аэропорту имени Д. М. Карбышева рассказали о новом рейсе, который планируют запустить этой осенью. Перевозками будет заниматься авиакомпания «ЮВТ Аэро».
Со следующей недели омские пассажиры смогут летать в Томск. Новый маршрут будет выглядеть следующим образом: Пермь — Самара — Омск — Томск. Его запускают с 5 сентября.
Перевозчик намерен выполнять этот рейс два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Чтобы добраться из Омска в Томск, потребуется около полутора часов, уточнили работники местного аэровокзала.
На момент публикации стоимость одного билета в одну сторону начинается от 4 764 рублей. В Росавиации ранее представляли список авианаправлений, которые будут субсидировать в 2023 году. В него попал рейс «ЮВТ Аэро» Омск — Томск. Это означает, что перелеты для пассажиров этого маршрута сделали более доступными по цене.