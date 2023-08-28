В начале осени «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Омска в Томск

На момент публикации стоимость одного билета в одну сторону начинается от 4 764 рублей. В Росавиации ранее представляли список авианаправлений, которые будут субсидировать в 2023 году. В него попал рейс «ЮВТ Аэро» Омск — Томск. Это означает, что перелеты для пассажиров этого маршрута сделали более доступными по цене.