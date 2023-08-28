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Published Сегодня, 18:28

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Updated Сегодня, 18:31

В Москве ищут курьера на электробайке, который сбил мальчика и уехал

28 августа 2023, 18:28
В Москве идет поиск курьера, который передвигался на электробайке и случайно сбил мальчика, а затем скрылся с места происшествия.

В Москве сейчас идет поиск курьера, который передвигался на электробайке и случайно сбил мальчика, а затем скрылся с места происшествия, пишет RT.

Эту информацию сообщили представители прокуратуры столицы. Согласно их заявлению, районная прокуратура в Зюзино координирует работу правоохранительных органов с целью выяснения личности подозреваемого.

Мать пострадавшего рассказала, что после того, как курьер наехал на ее сына, он остановился на мгновение, исправил свой рюкзак и быстро уехал с места происшествия.

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