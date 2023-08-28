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Сбер рассказал о зеленом кредитовании на X Международном форуме «Технопром–2023»

Сбер рассказал о зеленом кредитовании на X Международном форуме «Технопром–2023»

28 августа 2023, 05:23
Фото: 1MI
Сбер представил инструменты ESG-финансирования на конференции, посвященной вопросам экологической ответственности бизнеса.

Мероприятие состоялось в ходе X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» (далее МФТР), который прошел при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и Правительства Новосибирской области. Организатор конференции ― издательский дом «Коммерсантъ», Сбер также выступил партнером дискуссии.

На «зеленой конференции» участники обсудили экологическую проблематику региона и пути ее разрешения, современные технологии и цифровые сервисы, помогающие снизить влияние на окружающую среду, а также представили кейсы экологической ответственности бизнеса. В число выступающих вошли представители мэрии, министерства природных ресурсов и экологии, ведущих вузов, регионального представительства НСКВ Новосибирской области, а также эксперты бизнес-компаний.

Сбер, как один из ведущих центров ESG-компетенций в России, также поделился экспертизой в части выстраивания эффективной системы управления экологическими аспектами. Спикером дискуссии выступил исполнительный директор дирекции ESG Иван Барсола, который подчеркнул, что крупные финансовые организации сегодня являются одними из ключевых элементов ESG-трансформации экономики. При этом основными инструментами развития экологического направления являются зеленые и ESG-кредиты, а также финансирование адаптационных проектов.

#Ольга Акамова
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