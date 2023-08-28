Сбер рассказал о зеленом кредитовании на X Международном форуме «Технопром–2023»

Сбер, как один из ведущих центров ESG-компетенций в России, также поделился экспертизой в части выстраивания эффективной системы управления экологическими аспектами. Спикером дискуссии выступил исполнительный директор дирекции ESG Иван Барсола, который подчеркнул, что крупные финансовые организации сегодня являются одними из ключевых элементов ESG-трансформации экономики. При этом основными инструментами развития экологического направления являются зеленые и ESG-кредиты, а также финансирование адаптационных проектов.