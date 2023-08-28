Президент Путин похвалил врио губернатора Омской области Хоценко за работу в регионе

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Владимир Путин выразил одобрение работы Виталия Хоценко в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Омской области. Глава государства отметил, что развитие региона идет в правильном направлении. Президент призвал Хоценко активно общаться с населением.
«Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область», — добавил президент.
Путин также указал на необходимость решения важных долгоиграющих проблем, в частности, улучшение экологической ситуации. Он отметил, что следует работать с предприятиями, нарушающими законы в этой сфере.
Кроме того, президент подчеркнул значимость решения жилищных и коммунальных проблем, включая вопросы, связанные с ЖКХ и обманутыми дольщиками.