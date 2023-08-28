Омский производитель макарон построит новый склад на улице 5-я Кордная

В Омске департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги аукциона по аренде земельного участка с кадастровым номером 55:36:120305:42974 на улице 5-я Кордная. На территорию площадью 9620 кв. м в Октябрьском округе претендовала только одна компания. В итоге с ней и заключат договор аренды на 7 лет и 4 месяца.