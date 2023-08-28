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Омский производитель макарон построит новый склад на улице 5-я Кордная

28 августа 2023, 05:00
Фото: 1MI
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Компания победила в торгах на аренду земельного участка в Октябрьском округе.

В Омске департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги аукциона по аренде земельного участка с кадастровым номером 55:36:120305:42974 на улице 5-я Кордная. На территорию площадью 9620 кв. м в Октябрьском округе претендовала только одна компания. В итоге с ней и заключат договор аренды на 7 лет и 4 месяца.

Победителем торгов стала омская компания «Вито», специализирующаяся на производстве макаронных изделий. За участок, который можно использовать под пищевую промышленность и склад, фирма будет ежегодно будет платить 910,5 тысяч рублей. Кстати, кадастровая стоимость этого земельного участка составляет около 8,4 млн рублей.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

ООО «Вито» зарегистрировали в Омске в 2017 году. Владеет и руководит компанией предприниматель Владимир Толстов. По итогам прошлого года выручка «Вито» выросла на 50% до 434,5 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 13% и составила 13,8 млн рублей.

Отметим, что в июле в пресс-службе облправительства заявляли, что в Октябрьском округе компания «Вито» построит завод по переработке соевых бобов. Мощность предприятия должна составить 672 тонны спаржи и 1,78 тысяч тонн жмыха в год. Регион в качестве меры поддержки собирался предоставить фирме земельный участок под строительство. По планам производство запустят во втором квартале 2024 года.

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#Общество#Бизнес#Омск#Завод#Строительство#Производство#Аренда земли#Склад#Новости#Юлия Истомина#Макаронная фабрика
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