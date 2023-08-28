Омичка попала в кому и умерла после того, как ее сбил собственный муж

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:25
Муромцевский районный суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего местного жителя. Его признали виновным п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.
Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина без водительских прав сел за руль ВАЗа-211440. Машина была без регистрационных знаков. Сечальнин ехали сзади, а впереди на скутере двигалась его 27-летняя жена.
Он хотел обогнать ее, но слишком приблизился к скутеру сбоку. Из-за этого женщина упала на асфальт и получила серьезную травму головы. Она впала в кому и скончалась через два месяца в больнице. Само ДТП случилось в начале октября 2022 года на улице Буфер в селе Моховой Привал.
Известно, что в тот день супруг привез возлюбленную к ее родителям и попросил вызвать скорую. Он предпринял попытки скрыть следы аварии и заменил детали на авто. В момент столкновения со скутером семейная пара на дороге была не одна. Мужчина подговорил свидетеля дать ложные показания о том, что его жена якобы сама упала с транспортного средства.
Мужчина полностью признал вину в случившемся. Ему назначили семь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили в течение двух лет садиться за руль. Кроме того, он обязан выплатить 800 тыс рублей матери погибшей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее Город55 писал о смертельной аварии, которая произошла на территории областного центра. Фура врезалась на перекрестке в легковой автомобиль. При столкновении водитель второй машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Также в ДТП пострадали двое его пассажиров.