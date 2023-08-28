Омичка попала в кому и умерла после того, как ее сбил собственный муж

Известно, что в тот день супруг привез возлюбленную к ее родителям и попросил вызвать скорую. Он предпринял попытки скрыть следы аварии и заменил детали на авто. В момент столкновения со скутером семейная пара на дороге была не одна. Мужчина подговорил свидетеля дать ложные показания о том, что его жена якобы сама упала с транспортного средства.