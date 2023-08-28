Обвиняемый в шпионаже экс-сотрудник генконсульства США задержан во Владивостоке

Согласно информации от ведомства, Шонов начал выполнять поручения сотрудников американского посольства в Москве с осени 2022 года. Его задачей было собирать информацию о ходе специальной военной операции и мобилизации. Он также передавал данные о проблемах в регионах и их влиянии на предстоящие президентские выборы в 2024 году. По словам подозреваемого, ему также поручили найти граждан, которые были бы лояльны США и помогли бы в сборе необходимой информации, пишет ФедералПресс.