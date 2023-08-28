Обанкротившемуся Виктору Суходолову нашли нового финансового управляющего

Напомним: Виктор Суходолов — учредитель и руководитель ООО «Завод нефтегазового оборудования». В 2021 году он был приговорен к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.