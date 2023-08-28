Обанкротившемуся Виктору Суходолову нашли нового финансового управляющего

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
В Омске сейчас продолжается процедура банкротства бизнесмена Виктора Суходолова. Этого предпринимателя признали несостоятельным должником еще в 2020 году по инициативе кредитора, Руслана Шаяхметова. Сегодня, 28 августа, стало известно о назначении нового финансового управляющего Суходолова — Марии Дитятковской.
Новый пост Дитятковской придется совмещать с должностями директора ООО «ЮФ Темида Групп» (эта фирма прописана в Омске, на улице Щербанева), конкурсного управляющего ООО «Спарт-Сити» (Омск, один кабинет с предыдущей компанией), «Антарес» (Омск), «Веста Чита» (столица Забайкальского края), «НПФ Технология» (Нижневартовск). Прежде финансовым управляющим Суходолова была Ксения Абозина, уволившаяся по собственному желанию в июле.
Напомним: Виктор Суходолов — учредитель и руководитель ООО «Завод нефтегазового оборудования». В 2021 году он был приговорен к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.