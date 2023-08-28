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иллюстрация

Обанкротившемуся Виктору Суходолову нашли нового финансового управляющего

28 августа 2023, 08:15
Фото: 1MI
иллюстрация
Предшественница Марии Дитятковской ушла «по собственному».

В Омске сейчас продолжается процедура банкротства бизнесмена Виктора Суходолова. Этого предпринимателя признали несостоятельным должником еще в 2020 году по инициативе кредитора, Руслана Шаяхметова. Сегодня, 28 августа, стало известно о назначении нового финансового управляющего Суходолова — Марии Дитятковской.

Новый пост Дитятковской придется совмещать с должностями директора ООО «ЮФ Темида Групп» (эта фирма прописана в Омске, на улице Щербанева), конкурсного управляющего ООО «Спарт-Сити» (Омск, один кабинет с предыдущей компанией), «Антарес» (Омск), «Веста Чита» (столица Забайкальского края), «НПФ Технология» (Нижневартовск). Прежде финансовым управляющим Суходолова была Ксения Абозина, уволившаяся по собственному желанию в июле.

Напомним: Виктор Суходолов — учредитель и руководитель ООО «Завод нефтегазового оборудования». В 2021 году он был приговорен к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.

Финансовый управляющий обанкротившегося Виктора Суходолова ушел «по собственному»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Виктор Суходолов#Мария Дитятковская
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