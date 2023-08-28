«На печке не сидели». Главный тренер «Авангарда» — о состоянии Спунера и Николишина

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о физической кондиции новичков команды Райана Спунера и Ивана Николишина, которые присоединились к клубу позже всех в предсезонке.
«Весьма непростой случай, что ребята так неожиданно появились. С другой стороны — слава Богу, что они появились, так как для нас это большой плюс, — и для всей команды, и для клуба тоже. Они занимались, сейчас на печке никто не сидит, а все, кто хочет играть, тренируются. Есть и тренеры по физподготовке и команды и группы, которые катаются на льду. Это не сравнится с тренировками в команде, но все же. Ребята с каждым днем набирают [массу] и их физическое состояние все лучше и лучше. Однако игра есть игра, и там понадобиться еще больше сил и здоровья, чтобы побеждать», — уверен Кравец.
Напомним, Спунер, по сути, стал заменой Найту, который в одностороннем порядке расторг контракт. Договор со Спунером подписан на 1 год. Что касается Николишина, то он задержится в «Авангарде» минимум на 3 года.