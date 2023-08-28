Модульбанк расширил возможности внутренней аналитики в МаркетМетрике

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Результаты показали, что количество работающих на двух маркетплейсах селлеров за год увеличилось на 64%, а их доля среди предпринимателей возросла с 13 до 18%. Авторы исследования уточняют, что предприниматели, которые работают одновременно на нескольких площадках, получают доступ к разным аудиториям. Также маркетплейсы отличаются ценовой политикой. На таких площадках стоимость зависит от категории товаров. Все это позволяет наращивать объем продаж, пишут properm.ru.
Помогает в этом такой эффективный инструмент, как «МаркетМетрика», позволяющий определить и оценить нишу по ряду параметров. Например, поиск товаров по каталогу, названию бренда. В большинстве таких сервисов есть функции анализа ключевых запросов, поисковой оптимизации карточек, анализ продаж конкурентов. Также пользователи маркетплейсов могут составлять прогнозы по закупкам и оборотам и создавать товарные матрицы. Помимо этого, есть возможность выгрузки необходимых данных. Все эти инструменты синхронизируются с наиболее крупными российскими маркетплейсами.
Отметим, на базе «МаркетМетрики» Модульбанк запустил сервис внутренней аналитики продаж на ключевых российских маркетплейсах. Теперь все данные о заказах, продажах и остатках выгружаются в личный кабинет пользователя.
Как пояснила директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, на сегодняшний день данный сервис входит в пакет услуг на тарифах для продавцов, то есть является бесплатным.