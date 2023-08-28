Модульбанк расширил возможности внутренней аналитики в МаркетМетрике

Помогает в этом такой эффективный инструмент, как «МаркетМетрика», позволяющий определить и оценить нишу по ряду параметров. Например, поиск товаров по каталогу, названию бренда. В большинстве таких сервисов есть функции анализа ключевых запросов, поисковой оптимизации карточек, анализ продаж конкурентов. Также пользователи маркетплейсов могут составлять прогнозы по закупкам и оборотам и создавать товарные матрицы. Помимо этого, есть возможность выгрузки необходимых данных. Все эти инструменты синхронизируются с наиболее крупными российскими маркетплейсами.