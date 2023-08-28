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Модульбанк расширил возможности внутренней аналитики в МаркетМетрике

Модульбанк расширил возможности внутренней аналитики в МаркетМетрике

28 августа 2023, 09:07
Фото: 1MI
В начале лета в российских СМИ были опубликованы данные исследования рынка маркетплейсов, составленного на основе выбора 150 000 продавцов.

Результаты показали, что количество работающих на двух маркетплейсах селлеров за год увеличилось на 64%, а их доля среди предпринимателей возросла с 13 до 18%. Авторы исследования уточняют, что предприниматели, которые работают одновременно на нескольких площадках, получают доступ к разным аудиториям. Также маркетплейсы отличаются ценовой политикой. На таких площадках стоимость зависит от категории товаров. Все это позволяет наращивать объем продаж, пишут properm.ru.

Помогает в этом такой эффективный инструмент, как «МаркетМетрика», позволяющий определить и оценить нишу по ряду параметров. Например, поиск товаров по каталогу, названию бренда. В большинстве таких сервисов есть функции анализа ключевых запросов, поисковой оптимизации карточек, анализ продаж конкурентов. Также пользователи маркетплейсов могут составлять прогнозы по закупкам и оборотам и создавать товарные матрицы. Помимо этого, есть возможность выгрузки необходимых данных. Все эти инструменты синхронизируются с наиболее крупными российскими маркетплейсами.

Отметим, на базе «МаркетМетрики» Модульбанк запустил сервис внутренней аналитики продаж на ключевых российских маркетплейсах. Теперь все данные о заказах, продажах и остатках выгружаются в личный кабинет пользователя.

Как пояснила директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, на сегодняшний день данный сервис входит в пакет услуг на тарифах для продавцов, то есть является бесплатным.

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