Курьянов заявил, что омский «Авангард» заберет Кубок Гагарина у ЦСКА

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Накануне, 27 августа, в Омске прошла презентация команды «Авангард». Генеральный менеджер клуба Антон Курьянов рассказал о главной цели в предстоящем сезоне.
«Это будет очень тяжело, но мы заберем Кубок Гагарина у ЦСКА», — сказал он со сцены на Соборной площади.
Курьянов также отметил, что в межсезонье клуб «ястребов» пополнили много новых спортсменов. При этом, как отметил он, неизменным остается поддержка и любовь болельщиков к команде.
«Мы строим семью, строим новую команду победителей — но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится. Хотел бы пожелать нам всем терпения, здоровья. Каждый из нас, стоящий на сцене, каждый из вас верит», — сказал генменеджер.
Напомним, что первая встреча «Авангарда» в сезоне 2023/2024 континентальной хоккейной лиги запланирована на следующую субботу, 2 сентября. Противником станет новосибирская «Сибирь». Это будет домашний матч на «G-Drive Арене».