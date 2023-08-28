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иллюстрация

Курьянов заявил, что омский «Авангард» заберет Кубок Гагарина у ЦСКА

28 августа 2023, 02:55
Фото: Город55
иллюстрация
Генменеджер признал, что это будет очень непросто.

Накануне, 27 августа, в Омске прошла презентация команды «Авангард». Генеральный менеджер клуба Антон Курьянов рассказал о главной цели в предстоящем сезоне.

«Это будет очень тяжело, но мы заберем Кубок Гагарина у ЦСКА», — сказал он со сцены на Соборной площади.

Курьянов также отметил, что в межсезонье клуб «ястребов» пополнили много новых спортсменов. При этом, как отметил он, неизменным остается поддержка и любовь болельщиков к команде.

«Мы строим семью, строим новую команду победителей — но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится. Хотел бы пожелать нам всем терпения, здоровья. Каждый из нас, стоящий на сцене, каждый из вас верит», — сказал генменеджер.

Напомним, что первая встреча «Авангарда» в сезоне 2023/2024 континентальной хоккейной лиги запланирована на следующую субботу, 2 сентября. Противником станет новосибирская «Сибирь». Это будет домашний матч на «G-Drive Арене».

Для омичей на презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters
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#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#КХЛ#Новости#Кубок Гагарина#Алина Ясинская#Антон Курьянов
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