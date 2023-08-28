Как правильно организовать рабочее место для школьника за компьютером

Не забывайте о бликах и искажениях на экране. Посмотрите, где находится рабочее место вашего ребенка. Если около него есть окно или зеркало, то лучше выбрать монитор с антибликовым покрытием или поставить рядом лампу со светом, который рассеивается. Боковое освещение не будет направлять свет в глаза и создавать дополнительные тени. Не сидите за компьютером в полной темноте, в комнате должно быть достаточное освещение. И, конечно же, следите за чистотой монитора. Чем больше пыли и пятен на экране, тем хуже контрастность изображения и тем хуже для зрения.