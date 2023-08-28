Как правильно организовать рабочее место для школьника за компьютером

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В наше время дети проводят много времени перед компьютером. Длительное и непрерывное использование ПК может негативно сказаться на зрении, поэтому важно правильно распределить нагрузку. Прежде всего, необходимо обеспечить правильное оборудование рабочего места ребенка. Начнем с выбора стула. Стул должен иметь вертикальную спинку и подъем, чтобы удобно сидеть за столом.
Правильное положение таково: спина должна быть прямой, нижняя часть стула должна поддерживать поясницу, локти должны быть прижаты к телу, а углы в тазобедренных и локтевых суставах должны составлять 90-120 градусов (высота стула можно отрегулировать для достижения правильного положения).
Затем переходим к монитору. Он должен находиться на расстоянии вытянутой руки (50-75 см). Верхний край монитора должен быть расположен на уровне глаз или немного ниже. Необходимо настроить яркость монитора так, чтобы она соответствовала освещению в комнате. Чтобы определить оптимальную яркость, нужно открыть на экране белый лист. Если монитор становится источником света, то яркость следует уменьшить, а если он блекнет, то яркость нужно увеличить.
Не забывайте о бликах и искажениях на экране. Посмотрите, где находится рабочее место вашего ребенка. Если около него есть окно или зеркало, то лучше выбрать монитор с антибликовым покрытием или поставить рядом лампу со светом, который рассеивается. Боковое освещение не будет направлять свет в глаза и создавать дополнительные тени. Не сидите за компьютером в полной темноте, в комнате должно быть достаточное освещение. И, конечно же, следите за чистотой монитора. Чем больше пыли и пятен на экране, тем хуже контрастность изображения и тем хуже для зрения.