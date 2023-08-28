Как отличить родинку от злокачественного образования на коже, объясняет эксперт

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По словам медика, пациенты обычно помнят свои родимые пятна с детства. В течение жизни пятно может увеличиваться в размерах, но его цвет, оттенок, характер и границы отделяющие его от нормальной кожи обычно гладкие, округлые и овальные или круглые. Это является основным отличием родимого пятна от опасных меланомоподобных новообразований, пояснил онколог.
Братик подчеркнул, что самые серьезные опухоли — это меланомы, которые специалист-дерматолог может распознать. Для установления диагноза необходима процедура дерматоскопии (соскоб с поверхности).
«Клетки изучаются цитологами. И на основе их выводов принимается решение о необходимости радикального удаления таких опухолей», — рассказал врач.
Медик отметил, что под влиянием агрессивных факторов окружающей среды родинка может превратиться в злокачественное образование.