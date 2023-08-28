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Как отличить родинку от злокачественного образования на коже, объясняет эксперт

28 августа 2023, 07:26
Врач-онколог и кандидат медицинских наук Александр Братик поделился с Pravda.Ru информацией о том, какие изменения в родимом пятне могут вызвать тревогу. Он объяснил, как отличить обычную родинку от опасного новообразования на коже.

По словам медика, пациенты обычно помнят свои родимые пятна с детства. В течение жизни пятно может увеличиваться в размерах, но его цвет, оттенок, характер и границы отделяющие его от нормальной кожи обычно гладкие, округлые и овальные или круглые. Это является основным отличием родимого пятна от опасных меланомоподобных новообразований, пояснил онколог.

Братик подчеркнул, что самые серьезные опухоли — это меланомы, которые специалист-дерматолог может распознать. Для установления диагноза необходима процедура дерматоскопии (соскоб с поверхности).

«Клетки изучаются цитологами. И на основе их выводов принимается решение о необходимости радикального удаления таких опухолей», — рассказал врач.

Медик отметил, что под влиянием агрессивных факторов окружающей среды родинка может превратиться в злокачественное образование.

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