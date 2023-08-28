Как отличить родинку от злокачественного образования на коже, объясняет эксперт

По словам медика, пациенты обычно помнят свои родимые пятна с детства. В течение жизни пятно может увеличиваться в размерах, но его цвет, оттенок, характер и границы отделяющие его от нормальной кожи обычно гладкие, округлые и овальные или круглые. Это является основным отличием родимого пятна от опасных меланомоподобных новообразований, пояснил онколог.