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Хирург рассказал об угрожающих курящим видах онкологии

28 августа 2023, 10:42
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал о видах рака, который может появиться у курящих людей.

По сообщению NEWS.ru, хирург Александр Умнов рассказал, что у курящих людей могут развиться различные заболевания, включая онкологию ротовой полости, желудка и пищевода. По его словам, в сигаретах, кальянах и вейпах содержится никотин, нарушающий работу иммунной системы и повреждающий ДНК. В результате чего в организме человека остаются патогенные клетки.

«Курение вызывает рак. Никотин и прочие продукты сигарет, кальяна и вейпов вызывают следующие перестройки в организме: во-первых, повреждение ДНК. Во-вторых, токсины дыма нарушают работу иммунитета, что приводит к сохранению патогенных клеток», — сказал Умнов.

Также у курящего человека может кроме перечисленных заболеваний развиться острый миелоидный лейкоз, рак шейки матки, печени, мочевого пузыря, легких, гортани, поджелудочной железы, почек и почечных лоханок.

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