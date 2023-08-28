Хирург рассказал об угрожающих курящим видах онкологии

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По сообщению NEWS.ru, хирург Александр Умнов рассказал, что у курящих людей могут развиться различные заболевания, включая онкологию ротовой полости, желудка и пищевода. По его словам, в сигаретах, кальянах и вейпах содержится никотин, нарушающий работу иммунной системы и повреждающий ДНК. В результате чего в организме человека остаются патогенные клетки.
«Курение вызывает рак. Никотин и прочие продукты сигарет, кальяна и вейпов вызывают следующие перестройки в организме: во-первых, повреждение ДНК. Во-вторых, токсины дыма нарушают работу иммунитета, что приводит к сохранению патогенных клеток», — сказал Умнов.
Также у курящего человека может кроме перечисленных заболеваний развиться острый миелоидный лейкоз, рак шейки матки, печени, мочевого пузыря, легких, гортани, поджелудочной железы, почек и почечных лоханок.