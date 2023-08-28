Хирург рассказал об угрожающих курящим видах онкологии

По сообщению NEWS.ru, хирург Александр Умнов рассказал, что у курящих людей могут развиться различные заболевания, включая онкологию ротовой полости, желудка и пищевода. По его словам, в сигаретах, кальянах и вейпах содержится никотин, нарушающий работу иммунной системы и повреждающий ДНК. В результате чего в организме человека остаются патогенные клетки.