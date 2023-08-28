Гости из 30 стран стали участниками форума БРИКС в Москве

На сессии говорили о необходимости повышения доступности современных технологий для всего человечества. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, банкир, профессор экономики из Бангладеш (Индия) Мухаммад Юнус считает, что искусственный интеллект может оказать серьезную помощь в борьбе с бедностью во всем мире. По его словам, финансовые услуги должны быть доступны как можно более широкому кругу людей и следует спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы каждый мог получить услуги, которые ему нужны.