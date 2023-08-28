Гости из 30 стран стали участниками форума БРИКС в Москве

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:37
Обсуждение перспектив инновационных технологий проходило в рамках пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?». Спикерами сессии стали представители Индии и Филиппин, а также ведущие российские специалисты в области VR, AR и нейросетей. В общей сложности участниками форума стали гости из 30 стран, пишет ridus.ru.
На сессии говорили о необходимости повышения доступности современных технологий для всего человечества. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, банкир, профессор экономики из Бангладеш (Индия) Мухаммад Юнус считает, что искусственный интеллект может оказать серьезную помощь в борьбе с бедностью во всем мире. По его словам, финансовые услуги должны быть доступны как можно более широкому кругу людей и следует спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы каждый мог получить услуги, которые ему нужны.
Мухаммад Юнус добавил, что технологии — это лишь инструмент, который не располагает своим разумом, а правильное его использование — как раз задача человека.
Ключевой темой второго дня форума станет экономика. В рамках сессии «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов» выступят представитель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель комитета по новой национальной политике сотрудничества Министерства сотрудничества Индии Суреш Прабху и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Они поговорят о том, как цифровая революция меняет экономику, какие возможности инвесторы видят на рынке городских технологий и как бизнес обеспечивает цифровизацию городов.