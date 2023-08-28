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Генменеджер омского «Авангарда» рассказал, почему перешли на долгие контракты

Генменеджер омского «Авангарда» Курьянов: «Долгосрочные контракты — это стабильность»

28 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI

Генменеджер омского «Авангарда» рассказал, почему перешли на долгие контракты

Функционер команды сообщил, что такие договоры помогут «жить спокойно» и в следующие сезоны.

Сегодня, 28 августа, генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов и главный тренер команды Михаил Кравец после тренировки «ястребов» ответили на вопросы СМИ. В частности, Курьянов прокомментировал подписание долгосрочных контрактов.

«Поменялось все руководство, команду обновили. Сейчас придерживаемся новой стратегии. Основное — это подписание долгосрочных контрактов, чтобы команда была стабильная и чтобы мы могли заводить в нее молодых игроков. Да и в принципе двух-трехлетний контракты позволят нам более спокойно жить в следующем межсезонье», — уверен Курьянов.

Напомним, что сейчас большинство игроков, в том числе и из ТОП-6 имеют с командой договоры, которые рассчитаны на 2-3 года, а то и дольше.

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