Генменеджер омского «Авангарда» Курьянов: «Долгосрочные контракты — это стабильность»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Сегодня, 28 августа, генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов и главный тренер команды Михаил Кравец после тренировки «ястребов» ответили на вопросы СМИ. В частности, Курьянов прокомментировал подписание долгосрочных контрактов.
«Поменялось все руководство, команду обновили. Сейчас придерживаемся новой стратегии. Основное — это подписание долгосрочных контрактов, чтобы команда была стабильная и чтобы мы могли заводить в нее молодых игроков. Да и в принципе двух-трехлетний контракты позволят нам более спокойно жить в следующем межсезонье», — уверен Курьянов.
Напомним, что сейчас большинство игроков, в том числе и из ТОП-6 имеют с командой договоры, которые рассчитаны на 2-3 года, а то и дольше.