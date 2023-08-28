«Газпром нефть» запустит в Омске производство российских компонентов для масел

У комплекса нет аналогов в российской нефтеперерабатывающей отрасли. Он может работать на всех видах нефтяного сырья для производства масел и за счет этого гарантирует максимальную эффективность. Качество продукции на уровне лучших мировых стандартов обеспечит трехступенчатая система выпуска. Как пояснили на предприятии, все технологические этапы будут проходить под воздействием водорода с использованием современных катализаторов, благодаря чему в маслах усиливаются их ключевые свойства.