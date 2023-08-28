«Газпром нефть» запустит в Омске производство российских компонентов для масел

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
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На ОЗСМ готовится к пуску новый комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП). Он станет крупнейшим в России производством компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, которые используются в автомобилях и промышленности.
У комплекса нет аналогов в российской нефтеперерабатывающей отрасли. Он может работать на всех видах нефтяного сырья для производства масел и за счет этого гарантирует максимальную эффективность. Качество продукции на уровне лучших мировых стандартов обеспечит трехступенчатая система выпуска. Как пояснили на предприятии, все технологические этапы будут проходить под воздействием водорода с использованием современных катализаторов, благодаря чему в маслах усиливаются их ключевые свойства.
Объем выпуска продукции составит 220 тыс тонн в год, а значит, новый комплекс сможет полностью покрыть потребности российского рынка и позволит отказаться от использования импортных базовых масел.
«Наша стратегическая задача — обеспечение внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и индустриальными маслами. Для этого мы планомерно наращиваем долю синтетических смазочных материалов в структуре нашего производства. Комплекс гидроизодепарафинизации — один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Инвестиции «Газпром нефти» в проект составили свыше 44 млрд рублей. Это не единственное масштабное оборудование компании, которое запускается в этом году. Так, на минувшей неделе Омский НПЗ «Газпром нефти» приступил к испытаниям нового комплекса первичной переработки нефти, который заменит собой сразу шесть действующих установок прошлого поколения. Он обеспечит более четкое разделение фракций и лучшую энергоэффективность, а также включает современные природоохранные решения. В строительство комплекса «Газпром нефть» вложила более 66 млрд рублей.