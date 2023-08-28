Дизель подорожал на 10% за неделю — проблема для грузовых перевозок

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Председатель Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Матягина, за неделю цена на дизель на некоторых АЗС выросла на 10% и теперь составляет около 68-70 рублей за литр. Это связано как с повышением оптовой цены на топливо, так и с отменой скидок для автомобилистов. Согласно данным Росстата, самое дорогое дизельное топливо продается в Магаданской области, Якутии, на Сахалине, Камчатке и в Забайкалье.
В письме также говорится, что для сохранения выгодности работы транспортных компаний необходимо установить цену на топливо на уровне, который был несколько недель назад, то есть ниже 60 рублей. В противном случае, как отмечается в письме, стоимость логистики груза возрастет, что повлияет на конечную цену товара для потребителя.