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Дизель подорожал на 10% за неделю — проблема для грузовых перевозок

28 августа 2023, 07:10
Грузоперевозчики в России обратились к властям с просьбой влиять на цены на дизельное топливо и установить его стоимость ниже 60 рублей за литр, пишет Pravda.Ru.

Председатель Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Матягина, за неделю цена на дизель на некоторых АЗС выросла на 10% и теперь составляет около 68-70 рублей за литр. Это связано как с повышением оптовой цены на топливо, так и с отменой скидок для автомобилистов. Согласно данным Росстата, самое дорогое дизельное топливо продается в Магаданской области, Якутии, на Сахалине, Камчатке и в Забайкалье.

В письме также говорится, что для сохранения выгодности работы транспортных компаний необходимо установить цену на топливо на уровне, который был несколько недель назад, то есть ниже 60 рублей. В противном случае, как отмечается в письме, стоимость логистики груза возрастет, что повлияет на конечную цену товара для потребителя.

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