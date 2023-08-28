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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

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Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск

28 августа 2023, 12:09
Фото: Midjourney
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Об этом в социальной сети сообщила экс-депутат законодательного собрания Алеся Григорьева.

Опекун, у которой 9-летняя девочка жила больше года, добровольно согласилась прервать договор о постоянной опеке и отдать ребенка обратно в семью.

Это позволит оформить временную опеку на тетю девочки, которая пыталась получить ее с самого начала разбирательства. В ближайшее время тетя поедет в Алтайский край, где сейчас проживает девочка, и привезет ребенка обратно в Омск.

«После возвращения девочки на Родину, будет подан соответствующий судебный иск о снятии ограничений в родительских правах для родных папы и мамы», — добавила Алеся Григорьева.

Напомним, что недавно, благодаря неравнодушной общественности, ребенок смог поговорить с мамой впервые за год. Во время разговора обе не смоги сдержать слез.

Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
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#Омск#Дети#Семья#Органы опеки#Опека#Анастасия Баянова
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