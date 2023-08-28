Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Опекун, у которой 9-летняя девочка жила больше года, добровольно согласилась прервать договор о постоянной опеке и отдать ребенка обратно в семью.
Это позволит оформить временную опеку на тетю девочки, которая пыталась получить ее с самого начала разбирательства. В ближайшее время тетя поедет в Алтайский край, где сейчас проживает девочка, и привезет ребенка обратно в Омск.
«После возвращения девочки на Родину, будет подан соответствующий судебный иск о снятии ограничений в родительских правах для родных папы и мамы», — добавила Алеся Григорьева.
Напомним, что недавно, благодаря неравнодушной общественности, ребенок смог поговорить с мамой впервые за год. Во время разговора обе не смоги сдержать слез.