Аналитики назвали среднюю зарплату омских учителей перед началом нового учебного года

Напомним, что в Омске есть дефицит кадров в сфере образования. В преддверии нового учебного года в школах и детских садах не хватает 730 педагогов. Сильнее всего детям нужны те, кто будет обучать их математике, заниматься с ними в начальных классах, русским языком и литературой.