Аналитики назвали среднюю зарплату омских учителей перед началом нового учебного года

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Омскстате проанализировали заработную плату работников сферы образования в регионе. Данные актуальны на 25 августа 2023 года. Аналитики изучали показатели за первое полугодие.
Средняя зарплата в сфере общего образования в январе–июне 2023 года составила 40 340 рублей. Конкретно учителя зарабатывали 47 588 рублей без учета выплат за классное руководство.
В первые полгода работники детских садов в среднем зарабатывали 37 601 рублей. В общей сложности с детьми до школы занимаются 7 234 человек в Омской области. Педагогам общеобразовательных школ платили 47 472 рубля. Их в регионе на данный момент работает 15 410 человек.
По данным аналитиков, те, кто занимается дополнительным образованием детей, получал в первом полугодии 42 170 рублей. Специалистов этой категории в Омской области насчитывается 4 027 человек.
Средняя зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения в заведениях начального и среднего профессионального образования составляла 50 766 рублей. По информации Омскстата, студентов обучают 2 584 работника этого звена. Преподаватели в вузах, которых в регионе работает порядка 2 640 сотрудников, получали в первые шесть месяцев 2023 года, зарплату в размере 95 223 рублей.
Напомним, что в Омске есть дефицит кадров в сфере образования. В преддверии нового учебного года в школах и детских садах не хватает 730 педагогов. Сильнее всего детям нужны те, кто будет обучать их математике, заниматься с ними в начальных классах, русским языком и литературой.