36-летний мужчина задержан в Петрозаводске по делу о нападении на журналистку

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Задержание 36-летнего мужчины произошло около половины седьмого утра на улице Попова. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ссылаясь на данные Фонтанки, пишет ФедералПресс.
Предыдущая уголовная история мужчины связана с делом о мошенничестве. В настоящее время он работает в компании своего брата.
По версии следствия, 25 августа подозреваемый нанес удар журналистке Рани Дриди из Al Jazeera в висок у бизнес-центра на Зольной улице. Нападение, по словам потерпевшей, произошло внезапно. Врачи, осмотрев журналистку в больнице, выявили черепно-мозговую травму и сотрясение.