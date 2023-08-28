36-летний мужчина задержан в Петрозаводске по делу о нападении на журналистку

В Петрозаводске был задержан мужчина, которого подозревают в нападении на журналистку. Инцидент произошел накануне утром. По предварительным данным, задержанный является сотрудником компании, занимающейся оптовой продажей овощей и фруктов.