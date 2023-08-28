Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

36-летний мужчина задержан в Петрозаводске по делу о нападении на журналистку

28 августа 2023, 08:23
В Петрозаводске был задержан мужчина, которого подозревают в нападении на журналистку. Инцидент произошел накануне утром. По предварительным данным, задержанный является сотрудником компании, занимающейся оптовой продажей овощей и фруктов.

Задержание 36-летнего мужчины произошло около половины седьмого утра на улице Попова. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ссылаясь на данные Фонтанки, пишет ФедералПресс.

Предыдущая уголовная история мужчины связана с делом о мошенничестве. В настоящее время он работает в компании своего брата.

По версии следствия, 25 августа подозреваемый нанес удар журналистке Рани Дриди из Al Jazeera в висок у бизнес-центра на Зольной улице. Нападение, по словам потерпевшей, произошло внезапно. Врачи, осмотрев журналистку в больнице, выявили черепно-мозговую травму и сотрясение.

Подпишитесь
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
Вчера, 10:38
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Сегодня, 05:08
В Омске департамент городского хозяйства построит уличный туалет за 225 тысяч
Сегодня, 06:22
В начале осени «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Омска в Томск
Сегодня, 06:44
Экс-директор гостиницы Илья Очкин официально возглавил омские «Муниципальные рынки»
Сегодня, 04:04
Зарплата до 43 тысяч в месяц. В омскую администрацию ищут новых сотрудников
Сегодня, 07:29