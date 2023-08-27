Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

иллюстрация

Знаменитый киоск — все. У входа на «Зеленый остров» в Омске снесли павильон

27 августа 2023, 06:16
Фото: 1MI
иллюстрация

У входа на «Зеленый остров» в Омске снесли цветочный киоск

Очевидцы успели запечатлеть процесс ликвидации.

26 августа у входа в парк «Зеленый остров» полностью снесли цветочный павильон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Фото с рабочей техникой у разрушенного киоска опубликовали в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».

снос цветочного киоскаснос цветочного киоска
снос цветочного киоска
Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

Напомним, в павильоне долгое время располагалась цветочная мастерская «Флорида». Со здания еще год назад сняли все опознавательные знаки, торговый зал опустел. Объект признали самостроем в 2021 году. В конце июня 2022-го собственника — ООО «Эдельвейс» — обязали снести киоск с муниципальной земли.

У входа на «Зеленый остров» в Омске начали разбирать знаменитый цветочный киоск
Узнать подробнее
#Город#Омск#Новости
Подпишитесь
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
25 августа, 07:40
В Омской области задержали вандала, который разгромил сельское кладбище
Сегодня, 08:13
Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
Сегодня, 07:29
По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома
Сегодня, 04:44
Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
Сегодня, 09:51
«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
Сегодня, 03:19