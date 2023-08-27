Знаменитый киоск — все. У входа на «Зеленый остров» в Омске снесли павильон

Напомним, в павильоне долгое время располагалась цветочная мастерская «Флорида». Со здания еще год назад сняли все опознавательные знаки, торговый зал опустел. Объект признали самостроем в 2021 году. В конце июня 2022-го собственника — ООО «Эдельвейс» — обязали снести киоск с муниципальной земли.