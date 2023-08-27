Знаменитый киоск — все. У входа на «Зеленый остров» в Омске снесли павильон

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
26 августа у входа в парк «Зеленый остров» полностью снесли цветочный павильон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Фото с рабочей техникой у разрушенного киоска опубликовали в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».
Напомним, в павильоне долгое время располагалась цветочная мастерская «Флорида». Со здания еще год назад сняли все опознавательные знаки, торговый зал опустел. Объект признали самостроем в 2021 году. В конце июня 2022-го собственника — ООО «Эдельвейс» — обязали снести киоск с муниципальной земли.